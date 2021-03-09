Доллар заметно упал: что будет с курсом через неделю

За минувшую неделю курс доллара к гривне снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,4-1%. При этом заметнее всего упал официальный курс, который устанавливает НБУ – с 28 грн до 27,71 грн/долл. На этой неделе доллар еще немного подешевеет – до 27,7 грн на межбанке и до 27,6/27,8 грн по наличным курсам в банках.

Об этом сайту "Сегодня" рассказал старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Утром 9 марта доллар на межбанке торговался на уровне 27,77/27,79 грн, а предложение валюты по-прежнему превышало спрос.

Читайте также: Семьи с каким доходом не смогут получить кредит на квартиру под 7%?

Иосуб уточнил, что валютный рынок переваривает данные об объеме золотовалютных резервов Украины. В НБУ подсчитали, что к 1 марта ЗВР составили 28,5 млрд долларов. То есть в феврале резервы уменьшились на 1%.