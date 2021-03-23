В течение года планируется инвестировать в ремонт оборудования ТЭС 2,3 миллиарда гривен. В ДТЭК Энерго отмечают, что это позволит уменьшить аварийность оборудования, которая наблюдалась в этом отопительном сезоне из-за сверхвысоких нагрузок на ТЭС и обеспечить стабильную работу в энергосистеме.

"Эта зима в очередной раз показала необходимость маневровой тепловой генерации ДТЭК, вновь подставила плечо энергосистеме. Нагрузка этого отопительного сезона была на 50% выше предыдущего, как и, к сожалению, аварийность. Из-за ремонта АЭС наши станции работали в полном составе и оперативно реагировали на нужды энергосистемы. Если один энергоблок выходил в аварийный ремонт, то мы быстро компенсировали потребность, запуская другой. Благодаря профессионализму энергетиков в домах украинцев всегда были свет и тепло, – отметил генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев. – Пик отопительного сезона мы уже прошли, нагрузка уменьшилась, уже не нужно работать полным составом оборудования. Поэтому мы начинаем ремонтную кампанию, чтобы хорошо подготовиться к следующей зиме".

В марте в плановый ремонт уже вышли 4 энергоблока из 29 запланированных на текущий год. Задача работников ремонтных предприятий и энергетиков Бурштынской, Добротворской, Кураховской и Луганской ТЭС – отремонтировать технологическое и электрическое оборудование, поверхности нагрева котлоагрегатов, на которых достаточно часто возникают свищи, а также продиагностировать металлические конструкции. Текущие ремонты повысят надежность работы оборудования и уменьшат аварийность блоков. Весной ДТЭК Энерго планирует еще семь текущих и один капитальный ремонт на своих ТЭС.

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Генеральный директор ДТЭК Энерго акцентировал внимание, что причина высокой аварийности в этом сезоне заключается в системном кризисе в энергетике. Ведь тепловая генерация из-за нехватки средств и многомиллиардные долги на рынке, в том числе перед ТЭС, не имела возможности выполнить в полном объеме ежегодные ремонтные кампании.

"Безаварийная и безопасная работа – наш приоритет. Однако для того, чтобы остановить тенденцию аварийности, нужно, прежде всего, стабилизировать ситуацию на энергетическом рынке, решить проблему накопления долгов на рынке и обеспечить финансовые возможности для генерации на проведение ремонтов. Например, долг НЭК Укрэнерго перед нами равен 2,4 миллиарда гривен. Для реализации наших планов по ремонтной кампании следует решить все эти проблемные вопросы, и в первую очередь – погасить долги перед участниками рынка", – отметил Ильдар Салеев.