ДТЭК Нефтегаз перечислил 2,7 млрд грн налогов в государственный бюджет за 2020 год

За 2020 год компании группы ДТЭК Нефтегаз уплатили 2,7 млрд грн налоговых отчислений, из которых 174 млн грн были направлены в местные бюджеты. Эта сумма включает налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, ренту и другие отчисления.

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ДТЭК Нефтегаз традиционно входит в ТОП-20 крупнейших налогоплательщиков Украины. Так, по итогам 2019 компания ЧАО "Нефтегаздобыча", основной добывающий актив ДТЭК Нефтегаз, стала четвертой по сумме уплаченных налогов среди всех нефтегазодобывающих компаний Украины и первой – среди частных нефтегазодобытчиков.

Напомним, что, начиная с 2013 года ДТЭК Нефтегаз перечислил 30 млрд грн в государственный бюджет Украины.