ДТЭК Нефтегаз увеличил добычу газа на 12,5% в І квартале 2021 г.

За первые три месяца 2021 года ДТЭК Нефтегаз добыл 475,68 млн куб. м природного газа

ДТЭК Нефтегаз добыл 475,68 млн куб. м природного газа за І квартал 2021 года, увеличив добычу на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Роста добычи компания достигла благодаря вводу в эксплуатацию новых высокодебитных скважин на Мачухском месторождении во второй половине 2020 года, проведению мероприятий по интенсификации скважин действующего фонда и внедрению инновационных технологий во всей производственной цепочке.

Напомним, что за 2020 год ДТЭК Нефтегаз добыл 1,84 млрд куб. м газа, установив новый рекорд в истории частной газодобычи Украины.