ДТЭК оспорил решения АМКУ по поводу конкуренции в энергоострове Бурштынской ТЭС

По заключению ENTSO-E, за счет импорта тока потребление в "Острове Бурштынской ТЭС" можно покрыть на 75-100%

ДТЭК оспорил выводы Антимонопольного комитета о состоянии конкуренции в торговой зоне "Остров Бурштынской ТЭС". Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра судебных решений, пишет "Obozrevatel".

Подготовительное судебное заседание по иску "Д.Трейдинг" запланировано на 29 марта, по иску "ДТЭК Западэнерго" – 19 апреля.

Компании поставили под сомнение законность двух решений АМКУ от декабря 2020 года, которыми ведомство предписало им штраф 275 млн грн за якобы "злоупотребления" в торговой зоне Бурштынской ТЭС в июле – октябре 2019 года.

Эти решения АМКУ в компании считают преждевременными, безосновательными и предвзятыми.

В компании указали, что ДТЭК даже теоретически не может занимать монопольное положение в Бурштынском энергоосторове, поскольку его можно полностью заменить за счет импорта.

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По заключению ENTSO-E, за счет импорта электроэнергии потребление в "Острове Бурштынской ТЭС" можно покрыть на 75-100%. Поставщиками электроэнергии в торговой зоне "Остров Бурштынской ТЭС" кроме Бурштынской ТЭС (ДТЭК) являются Калушская ТЭЦ, Теребле-Рицкая ГЭС и импортеры электроэнергии из Словакии, Венгрии и Румынии.

В ДТЭК отметили, что в торговой зоне "Остров Бурштынской ТЭС" присутствует значительная конкуренция между участниками рынка, который фактически совмещен со смежными странами ENTSO-E, а решающее влияние на ценообразование оказывает чрезмерное государственное регулирование, введение прайс-кэпов, неполное функционирование всех механизмов рынка.

Помимо этого, компания считает обвинение АМКУ относительно выкупа пропускной способности межгосударственных линий электропередач, якобы с целью ограничения доступа импортируемой электроэнергии из Словакии, предвзятым и немотивированным.

Как пояснили в компании, вопреки требованиям Закона "О рынке электрической энергии", не было внедрено проведение внутрисуточных аукционов на распределение пропускной способности. В результате, это лишило импортеров права реализовать неиспользованные пропускные способности на внутрисуточном рынке и привело к дополнительным расходам импортеров.

В ДТЭК также назвали решение АМКУ попыткой переложить ответственность за неполноценное функционирование рынка на ДТЭК.