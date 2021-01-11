Дуров призвал переходить на Android: 7 минусов iPhone и App Store

Создатель мессенджера Telegram россиянин Павел Дуров назвал 7 причин, по которым пользователи iPhone должны быть недовольны политикой App Store:

Высокие цены. Цензура. Тотальный сбор данных. Задержки с обновлениями. Малое количество приложений. Большое количество рекламы. Низкое качество приложений.

Об этом Дуров написал в своем Telegram-канале, намекая, что пользователям iPhone было бы лучше перейти на Android. Свой пост Дуров разместил на фоне массового недовольства разработчиков приложений политикой App Store, который взимает с них 30%-ный налог.

1. Высокие цены

30%-ная комиссия Apple делает более дорогими все приложения и цифровые товары, уверяет Дуров. Эта комиссия добавляется к цене, которую пользователь платит разработчику за любые услуги и игры для смартфона.

"Вы платите больше за каждое приложение, хотя Apple уже взяла с вас на несколько сотен долларов больше, чем стоило производство. Короче говоря, вы продолжаете платить даже после того, как заплатили", – считает Дуров.

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2. Цензура

Некоторый контент в приложениях (например, Telegram) недоступен для пользователей iPhone. При этом Apple даже запрещает разработчикам сообщать пользователям, что определенный контент был скрыт.

"Apple должна осознавать, насколько нелепой выглядит их попытка глобальной цензуры контента: представьте, что веб-браузер решает, какие веб-сайты вам разрешено просматривать", - возмущен Дуров.

3. Тотальный сбор данных

Чтобы установить приложение из App Store, нужно создать учетную запись Apple и войти в нее. Но после этого каждое загружаемое приложение и каждое push-уведомление привязываются к учетной записи, что делает пользователя более легкой мишенью для слежки.

"Поскольку основная причина, по которой вы должны использовать учетную запись Apple для загрузки приложения – это желание Apple добиться 30% комиссии, в стоимость их жадности также входят ваши личные данные", – считает Дуров.

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4. Задержки с обновлениями

Пользователи получают новые версии приложений через несколько дней или даже недель после того, как они уже готовы. Задержка происходит на стороне App Store, где проверяют каждое обновление. "Команда Apple по анализу заведомо неэффективна и часто откладывает утверждение без видимой причины", – считает Дуров.

5. Малое количество приложений

Многие приложения были бы прибыльными без 30% комиссии Apple. Но сейчас некоторые разработчики становятся банкротами, так как вынуждены отдавать треть доходов. "А множество отличных приложений, которыми вы могли бы пользоваться, просто не существуют", – пишет Дуров.

6. Большое количество рекламы

Apple делает продажу премиальных услуг и прием добровольных взносов на треть менее выгодными для разработчиков. Поэтому ради выживания компаний им приходится показывать рекламу в приложениях.

"Политика Apple смещает всю отрасль в сторону продажи пользовательских данных вместо того, чтобы позволить использование более дружественных к конфиденциальности бизнес-моделей, например, продажи дополнительных услуг", – считает Дуров.

7. Низкое качество приложений

Деньги, которые разработчики тратят на налог от App Store могли бы пойти на улучшение качества приложений. Но из-за нехватки средств компании просто не могут найти ресурсы для повышения качества своих продуктов.

Напомним, Дуров не впервые критикует работу Apple. Недавно, например, он разнес в пух и прах новый iPhone, назвав его "невероятно неуклюжим приспособлением".

Кроме того, Дуров из-за Беларуси обвинил Apple в цензуре и призвал компанию признать взять на себя ответственность. Скандал разгорелся, когда Дуров заявил, что Apple требует заблокировать три канала, на которых раскрываются личности людей, причастных к насилию и пыткам над демонстрантами в Беларуси.