"Дыра" в бюджете Украины оказалась рекордной за 10 лет

Дефицит государственного бюджета Украины по итогам 2020 года стал самым большим за последние 10 лет, несмотря на то, что оказался на 30% меньше плана. По сравнению с 2019 годом дефицит вырос в 2,7 раза, до 217 млрд гривен.
Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, сообщила пресс-служба ведомства.
При этом дефицит находится пределах установленного в законе предельного объема (298 млрд гривен).
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Доходы государственного бюджета в 2020 году составили 1 трлн 76 млрд гривен, что на 9 млрд гривен (0,8%) больше плана. Это при том, что по итогам первого полугодия план доходов был не выполнен на 38 млрд гривен.
А расходы по итогам 2020 года оказались меньше плана более чем на 67 млрд гривен.
Напомним, ранее в Минфине анонсировали, что по итогам года госбюджет будет выполнен на 100%.
А о том, какие показатели заложены в госбюджете на 2021 год, узнавайте из сюжета "Сегодня":
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