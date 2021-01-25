"Дыра" в бюджете Украины оказалась рекордной за 10 лет

В Счетной палате подвели итоги выполнения госсметы за 2020 год

Дефицит государственного бюджета Украины по итогам 2020 года стал самым большим за последние 10 лет, несмотря на то, что оказался на 30% меньше плана. По сравнению с 2019 годом дефицит вырос в 2,7 раза, до 217 млрд гривен.

Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, сообщила пресс-служба ведомства.

При этом дефицит находится пределах установленного в законе предельного объема (298 млрд гривен).

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Доходы государственного бюджета в 2020 году составили 1 трлн 76 млрд гривен, что на 9 млрд гривен (0,8%) больше плана. Это при том, что по итогам первого полугодия план доходов был не выполнен на 38 млрд гривен.

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А расходы по итогам 2020 года оказались меньше плана более чем на 67 млрд гривен.

Напомним, ранее в Минфине анонсировали, что по итогам года госбюджет будет выполнен на 100%.

А о том, какие показатели заложены в госбюджете на 2021 год, узнавайте из сюжета "Сегодня":

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