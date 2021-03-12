"Дырявый" сервис: почему Укрзализныця несет миллиардные убытки (видео)

Кто виноват в таком положении дел в УЗ и действительно ли специалисты в наблюдательном совете – должна проверить ВСК

Метель внутри вагона Укрзализныци сняли пассажиры. Намело сквозь щели в окнах. Почему у главного перевозчика страны – такой "дырявый" сервис. И кто уничтожает железную дорогу. Компании уже начали проверять парламентарии. Но дело не только в нехватке денег, все из-за сопротивления изменениям.

Об этом в новостях "Сегодня" рассказывает Анастасия Катаева.

Поезд Днепр – Одесса. Матрасы на полу, повсюду мусор и сломанные держатели для занавесок. Такое сделали юные гимнасты, которые приехали с соревнований из Днепра.

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А это уже другой поезд. И другая проблема. Виноваты уже не пассажиры. Окна свое отслужили. Повсюду такие щели, что можно играть в снежки. Пока люди ехали из Каменец-Подольского в столицу – снегом припорошило матрасы, столы и даже простенки между купе.

Пассажирских вагонов, которые уверенно курсируют по рельсам – все меньше. За три года минус почти пол тысячи. Так, каждый седьмой, перевозивший пассажиров в 2019-м – уже не на ходу. Так мы далеко не уедем. К 2030 году на всю страну останется менее 600 вагонов. Потому что деньги компании годами оседали в чужих карманах – говорят эксперты.

Министр инфраструктуры Украины (2016-2019) Владимир Омелян говорит:

"Мы обсчитываем ежегодные потери от коррупции на Укрзализныце от 15 до 20 млрд грн. Это огромная цифра, потому что за эти деньги можно было закупить сотни вагонов, отремонтировать тысячи километров путей".

Как Укрзализныця докатилась до такого, кто виноват и действительно ли специалисты входят в наблюдательный совет – должна проверить парламентская следственная комиссия.

Председатель ВСК Верховной Рады по вопросам проверки и оценки состояния АО "Укрзализныци" Юлия Гришина рассказывает, что комиссия планирует проверить деятельность компании за последние 5 лет.

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Но проверять начали с конца. Тех, кто за рулем железной дороги находится всего лишь полгода. Нынешние топ-менеджеры предполагают: все, потому что именно они снизили стоимость аренды грузовых вагонов. Чтобы те не стояли на приколе, а приносили прибыль.

Если до прихода нынешней команды на рельсах был лишь каждый шестой вагон компании, то уже сейчас – каждый четвертый.

Глава правления ПАО "Укрзализныця" Владимир Жмак объясняет:

"Основная причина в том, что Укрзализныця едет, используя свои вагоны. И все те бизнесмены, предприниматели, зарабатывающие на вагонах, когда украинская железная дорога свои держала под забором за завышенную цену – теперь остались не при делах".

У экспертов больше вопросов к наблюдательному совету Укрзализныци, который над правлением. Там в основном иностранцы. Руководят уже давно, но состояние компании только ухудшается.

Член парламентского комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев рассказывает:

"У председателя наблюдательного совета истекает этим летом пятилетний контракт. Там были какие-то изменения: одни люди приходили, другие уходили. Привлечены люди без опыта вообще. Мы теряем огромные средства на содержание всех этих "специалистов", но люди даже не приезжают в Украину".

Но члены совета блокируют реформы в компании. В феврале приостановили разделение Укрзализныци на несколько предприятий, которое запустило новое правление. Оно, кстати, ничего не скрывает, и следственной комиссии готово предоставить всю информацию о своей работе. Заседание уже через неделю.

Напомним, директор по коммерческой работе и логистики АО "Укрзализныци" Ираклий Эзугбая заявил, что покидает компанию в связи с давлением на правление и блокированием реформы госмонополии.

А экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что члены наблюдательного совета "Укрзализныци" получают сотни тысяч гривен зарплаты, несмотря на то, что фактически довели компанию до банкротства. Именно поэтому временная следственная комиссия Верховной Рады должна заслушать правоохранительные органы, которые долгое время расследовали коррупционные схемы в УЗ.