ЕБРР озвучил приоритеты в Украине: инвестиции вырастут до 1 млрд евро в год

Украина входит в ТОП-3 стран с максимальным присутствием Европейского банка реконструкции и развития, который имеет свою стратегию и приоритеты в сотрудничестве с Киевом.

Об этом вице-президент ЕБРР Алан Пийу рассказал журналу НВ.

По его словам, в октябре 2020 акционеры банка одобрили новую среднесрочную стратегию на 2021−2025 годы, по которой инвестиции в частный сектор должны составлять 75% ежегодного объема новых операций банка, что является довольно высоким уровнем.

Кроме этого, говорит Алан Пийу, есть три важных приоритета, которые касаются Украины:

Реклама

зеленые проекты, до 2025 ‑ го они должны составлять минимум половину всего того, чем занимается банк;

го они должны составлять минимум половину всего того, чем занимается банк; цифровизация;

упор на равенство экономических возможностей.

"Украина вместе с Турцией и Египтом — в тройке стран с максимальным присутствием ЕБРР. Мы не используем подход в духе "мы должны каждый год проинвестировать определенное количество денег". Мы ориентируемся на спрос как частного, так и госсектора. В Украине реально достичь показателя в 1 млрд евро инвестиций нашего банка в год (но на самом деле никаких ограничений нет) — именно такой цифры мы хотим достичь в 2021‑м", – подытожил вице-президент ЕБРР.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что 22 марта президент Владимир Зеленский встретился с президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо и назвал банк одним из стратегических финансовых партнеров Украины.

Также сообщалось, что "Укравтодор" первым в Украине начинает совместную с ЕБРР программу противодействия коррупции.