Египет нашел виновника пробки в Суэцком канале

Контейнеровоз Ever Given, который заблокировал Суэцкий канал, сел на мель из-за влияния человеческого фактора. Предположительная версия египетских властей – капитан совершил ошибку при управлении судном или регулировании скорости.

Об этом заявил глава управления Суэцкого канала Усама Рабиа в интервью японскому агентству Kyodo. На судне, по его словам, находился местный лоцман, но вся ответственность все равно лежит на капитане.

"Лоцман дает советы, но окончательное решение принимает капитан. С нашей стороны не было никаких ошибок, и мы не несем никакой ответственности", – добавил глава управления канала.

По словам Рабиа, проведенный анализ позволил считать, что происшествие стало "следствием человеческой ошибки".

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Ранее в Египте уже заявляли, что будут требовать около миллиарда долларов компенсации за блокирование канала, которое привело к колоссальным экономическим потерям. Однако власти страны не уточняли, с кого именно хотят взыскать эту сумму. Заявление Рабиа дает основания полагать, что требование предъявят компании, управляющей Ever Given.

Напомним, контейнеровоз следовал из Китая в Роттердам. Ever Given заблокировал Суэцкий канал в ночь с 23 на 24 марта, 29 марта судно удалось снять с мели. Пробку в канале полностью ликвидировали только 3 апреля. Общие экономические потери могут достигать триллиона долларов.