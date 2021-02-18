Эконалог должен тратиться на модернизацию предприятий, а не уходить в никуда, – нардеп

Бизнес платит миллиарды гривен эконалога, но их используют не по назначению

Но чтобы улучшить экологию, эти деньги нужно оставлять на предприятиях для экомодернизации. Об этом заявил народный депутат Сергей Магера в эфире "Украина 24", сообщает "РБК-Украина".

"Только в Мариуполе два комбината платят сотни миллионов гривен (эконалога, – ред.) в год. Так оставьте эти миллионы хотя бы в городе, чтобы использовать исключительно только на экологию, а не на какие-то непонятные вещи. Сегодня деньги экологические падают в госбюджет, и никто не знает, на что они расходуются", - рассказал Магера.

Он также подчеркнул, что в условиях нынешнего кризиса у промышленных предприятий нет достаточных средств для проведения экомодернизации.

При этом в Минэкологии бизнесу не предлагают никаких стимулирующих инструментов или поддержки от государства.

"Министерство защиты окружающей среды стало на защиту нашего государственного бюджета! То есть, это министерство скорее можно назвать министерством финансов. Все настроено исключительно на пополнение бюджета. Но не на защиту экологии", – сказал Магера.

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Депутат напомнил: ранее уже использовалась практика, когда деньги от эконалога оставались в распоряжении предприятий, и это позитивно сказалось на экологической ситуации.

"Еще при президенте Кучме проводился эксперимент в горно-металлургическом комплексе. Экологические деньги, которые заплатили предприятия-загрязнители, оставили в распоряжении предприятий. И были колоссальные скачки вперед в плане модернизации", – рассказал Магера.

Напомним, ранее директор GMK Center Станислав Зинченко заявил, что для проведения экомодернизации промышленности необходимы инвестиции, финансовые стимулы и помощь от государства, а не увеличение налогового давления на предприятия.

В то же время генеральный директор УНПА "Укркокс" Анатолий Старовойт отметил, что при разработке новых экологических норм Минэкологии следует искать приемлемые решения для промышленности, иначе это может привести к закрытию предприятий.