Эконалог необходимо использовать для экомодернизации предприятий, – нардеп

На сегодня украинское законодательство не имеет требований относительно целевого использования средств экологических налогов, что не дает возможности модернизировать предприятия. Об этом заявил народный депутат ("Слуга народа") Алексей Устенко, пишет "Znaj.ua".

"К сожалению, никто не рассматривал этот вопрос в комплексе. 45% процентов собранного эконалога направляют в общий фонд госбюджета, 55% – в местные бюджеты. Тогда тратят эти средства на что угодно, но не на то, что необходимо, чтобы защитить среду. Еще одна проблема-законодательство не имеет требований относительно целевого использования средств эконалога. Поэтому уровень загрязнения атмосферы остается высоким", - отметил нардеп.

Решение проблемы – принятие закона, который будет регулировать налоговые расходы предприятий. "Львиная доля экологического налога должна реинвестироваться в экомодернизацию. Но существует условие – сохраненные средства необходимо инвестировать в мероприятия по улучшению экологии. Поэтому нужно увеличить контроль, чтобы все направлялось по назначению. Следовательно, необходимо установить регуляторы направления эконалога, которые не только будут стимулировать предприятия уменьшать выбросы, но и дадут им возможность это делать".

Реклама

По мнению Алексея Устенко, 70% экологического налога должно оставаться на спецсчетах предприятий при условии экомодернизации, а еще 30% – нужно перечислять в специальный экологический фонд, из которого будут финансироваться общегосударственные мероприятия по охране окружающей среды. "Эконалог должен использоваться только для улучшения экологической ситуации. В противном случае – это не эконалог, а скрытый источник финансирования других расходов государственного и местных бюджетов. Если оставить все так, как сейчас есть, то некоторые "дыры" действительно будут залатаны, но здоровье и жизнь украинцев будет в опасности", – подчеркнул он.

Напомним, ранее Американская торговая палата (АСС) призвала Верховную Раду предоставить субъектам хозяйствования право использовать до 70% экологического налога на компенсацию расходов на природоохранные мероприятия и экологические инвестиции.

В то же время координатор Комитета экологии и устойчивого развития Европейской бизнес-ассоциации Ольга Бойко заявила, что предложенное правительством повышение ставок эконалога не приведет к улучшению состояния окружающей среды, эти средства пойдут на проедание.