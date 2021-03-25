"Экономический паспорт" для детей: сколько могут получить молодые украинцы

Сейчас деньги попадают в общий фонд бюджета и идут на зарплаты бюджетников и соцвыплаты

Идея президента Владимира Зеленского ввести "экономический паспорт украинца", по которому рожденные в Украине дети будут получать деньги от реализации государством природных благ (недра, земли и т. д.), вызывает вполне резонный вопрос: сколько могут получить украинцы по достижении совершеннолетия.

Сейчас рентная плата за пользование недрами собирается в государственный и местные бюджеты. В частности, в 2021 году запланировано собрать 40,6 млрд грн таких платежей. Если все эти деньги распределить между гражданами Украины, каждый мог бы получать по 1000 грн в год. Если между детьми до 18 лет (а таких в Украине около 7,7 млн человек) – получилось бы по 5300 грн в год. За 18 лет скопилась бы сумма примерно в 100 тыс. грн.

Однако есть большие сомнения в том, что абсолютно все деньги, получаемые от недр, государство может класть на счета юных украинцев. Сейчас эти деньги попадают в общий фонд бюджета и тратятся, в том числе, на зарплаты бюджетников, на социальные выплаты и т. д. То есть, можно сказать, что их и сейчас получают многие украинцы. Готов ли бюджет "похудеть" на 40 млрд?

Возможно, на детские счета решат отправлять только часть этих сборов. Например, в упомянутом законопроекте предлагалось перечислять на "экономические паспорта украинцев" только 1% собранных средств. Это было бы около 500 грн в год, за 18 лет, может быть, собралось бы тысяч 10. С учетом возможной инфляции – совершенно смешной "капитал", которого вряд ли хватит на платное обучение.

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Как еще один вариант – в государстве решат увеличить плату за пользование недрами. Сейчас в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов разрабатывается новый проект Кодекса о недрах, в котором предусмотрено увеличение суммы собранных средств. Однако об "экономических паспортах" в проекте кодекса не упоминается.

Напомним, сайт "Сегодня" писал, что роднит и отличает Украину от Эмиратов в плане выплат за эксплуатацию недр.

Также мы рассказывали, что молодым украинцам обещают выдавать "экономический паспорт", и объясняли, в чем его выгода.

А еще украинцам, возможно, предстоит получать "паспорта вакцинации". Что это такое и для кого будет важно – смотрите в сюжете:

Видео: Сегодня