Экономика зависит от вакцин: Всемирный банк дал "коронакризисный" прогноз

Политиков по всему миру просят не быть слишком оптимистичными

Рост мировой экономики в 2021 году может достичь 4% ВВП. Это произойдет при условии, что вакцинация от COVID-19 не замедлится и будет проводиться в широких масштабах в течение всего года. Падение в 2020 году оценивается в "минус" 4,3% глобального ВВП.

Такие данные содержатся в январском выпуске обзора Всемирного банка"Перспективы глобальной экономики". В прогнозе ожидается, что:

ВВП США в 2021 году вырастет на 3,5%;

Китая – на 7,9%.

еврозоны – на 3,6%;

Японии – на 2,5%.

Впрочем, аналитики призывают власти по всему миру не быть слишком оптимистичными.

"Пандемия привела к массе жертв и заболевших, ввергла миллионы людей в бедность, и впереди у нас, возможно, длительный период низкой экономической активности и низких доходов", - говорится в докладе ВБ.

Читайте также: 2021 год станет годом исцеления от последствий пандемии – ООН

Реклама

По их мнению, приоритетные задачи политиков на ближайшее время:

ограничение распространения COVID-19;

обеспечение оперативного и широкомасштабного внедрения вакцин.

В то же время, при оптимистичном сценарии, с более быстрым процессом вакцинации глобальный рост ВВП может ускориться почти до 5%.

Напомним, Всемирный банк также вдвое улучшил экономический прогноз для Украины.

При этом ранее аналитики BCG и HSBC пришли к выводу, что к 2025 году мировая экономика может может потерять 10 трлн долларов. И это произойдет не из-за коронакризиса. Такие потери могут вызвать протекционистские меры в торговле, которые включают введение новых пошлин.

Ранее стало известно, что Израиль стал мировым лидером по темпам вакцинации от COVID-19. Но темпы вакцинации уже стали падать. Почему это произошло, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Видео: Сегодня