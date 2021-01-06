Экономика зависит от вакцин: Всемирный банк дал "коронакризисный" прогноз

Рост мировой экономики в 2021 году может достичь 4% ВВП. Это произойдет при условии, что вакцинация от COVID-19 не замедлится и будет проводиться в широких масштабах в течение всего года. Падение в 2020 году оценивается в "минус" 4,3% глобального ВВП.
Такие данные содержатся в январском выпуске обзора Всемирного банка"Перспективы глобальной экономики". В прогнозе ожидается, что:
- ВВП США в 2021 году вырастет на 3,5%;
- Китая – на 7,9%.
- еврозоны – на 3,6%;
- Японии – на 2,5%.
Впрочем, аналитики призывают власти по всему миру не быть слишком оптимистичными.
"Пандемия привела к массе жертв и заболевших, ввергла миллионы людей в бедность, и впереди у нас, возможно, длительный период низкой экономической активности и низких доходов", - говорится в докладе ВБ.
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По их мнению, приоритетные задачи политиков на ближайшее время:
- ограничение распространения COVID-19;
- обеспечение оперативного и широкомасштабного внедрения вакцин.
В то же время, при оптимистичном сценарии, с более быстрым процессом вакцинации глобальный рост ВВП может ускориться почти до 5%.
Напомним, Всемирный банк также вдвое улучшил экономический прогноз для Украины.
При этом ранее аналитики BCG и HSBC пришли к выводу, что к 2025 году мировая экономика может может потерять 10 трлн долларов. И это произойдет не из-за коронакризиса. Такие потери могут вызвать протекционистские меры в торговле, которые включают введение новых пошлин.
Ранее стало известно, что Израиль стал мировым лидером по темпам вакцинации от COVID-19. Но темпы вакцинации уже стали падать. Почему это произошло, узнавайте из сюжета "Сегодня":
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