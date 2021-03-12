Экономить на Netflix больше не получится? Сервис тестирует новые ограничения

По правилам, делиться личным кабинетом можно только с членами семьи

Стриминговый сервис Netflix тестирует на некоторых клиентах новые ограничения. Они касаются совместного использования аккаунта несколькими людьми, которые не являются членами одной семьи. Если ограничения введут для всех, использовать Netflix станет дороже. К тому же подписка на него в Украине и так может подорожать из-за нового налога.

Теперь при входе в Netflix с другого аккаунта некоторым пользователям присылают оповещения с требованием подтвердить авторизацию, сообщает CNBC. Согласно условиям Netflix, пользователь может предоставить доступ к учетной записи только членам семьи.

Чтобы контролировать обмен паролями, Netflix хочет собирать данные о подписчиках. Например, при входе в личный кабинет система предложит подтвердить учетную запись с помощью SMS или электронного письма. Если абонент не сможет подтвердить право на владение аккаунтом, ему предложат создать свой личный кабинет.

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По словам представителя компании, Netflix проводит сотни тестов в год с частью клиентов. В заявлении компании говорится, что "тест разработан, чтобы гарантировать, что люди, использующие аккаунты Netflix, имеют на это право".

Впрочем, тесты могут и не привести к введению жестких мер отношении обмена паролями, считают эксперты.

По данным аналитиков Magid, сейчас около 33% всех пользователей Netflix делятся своим паролем хотя бы с одним человеком. Базовый план Netflix стоит 8,99 долларов. В конце 2020 года аудитория сервиса составляла 200 млн подписчиков.

Напомним, ранее две украинские студии стали официальными партнерами Netflix по озвучке фильмов и сериалов.