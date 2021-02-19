Эксперт рассказал, как "Укравтодор" сломал договорняки и откаты

Наличие одного подрядчика вместо 30 позволило, начиная с 2020 года, забыть о практике "измельчения участков" в ходе ремонтов дорог в Украине. Благодаря такому подходу "Укравтодора" в прошлое уходят ситуации, когда на одной и той же трассе один километр хорошего покрытия чередуется с 2 км дороги с ямами.

Об этом рассказал в интервью НВ инфраструктурный эксперт Станислав Гвоздиков.

"Ранее в "Укравтодоре" договорняки и откаты были обыденностью. В частности, это работало благодаря измельчению участков… Теперь тендеры укрупненные. В 2020 году это было первое решение, которое изменило все", – заявил он.

Гвоздиков напомнил: там, где раньше было 30 тендеров на 30 участках дороги, которые осуществляли 30 сомнительных маленьких компаний, теперь 1 тендер и 1 подрядчик, который выполняет значительный объем работ. Такая практика позаимствована у европейских государств. При этом, как отметил эксперт, в странах ЕС подобные крупные компании никто не обвиняет в создании "картелей", как это происходит сейчас в Украине.

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"Если смотреть на рынок, например, Германии или Испании — там одна или две компании имеют самую большую долю рынка. Это не 20%, как в Украине, а более 50−60% всего рынка. Но поверьте, никто не говорит про картель. Все понимают — не может новая компания без опыта и финансов строить автобаны. А вот с точки зрения украинских расследователей, все рынки ЕС — это сплошной картель", - отметил Гвоздиков.

По его мнению, информационные манипуляции о так называемых картелях и синдикатах в Украине чаще всего финансируют те подрядные организации, которые не дотягивают до национального уровня.

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Отдельно эксперт акцентировал на еще одном нововведении "Укравтодора" — речь идет о закупке не только участка дороги, но и искусственных сооружений (мостов, путепроводов) в одном тендере. Если мост находится на этом участке, то он заходит в этот тендер.

"Что делали предшественники? Мост на дороге в отдельный тендер, развязку — в другой, подъезд — в третий. Три разных подрядчика, три разных проектанта, разное качество. В результате мы имели построенный мост, который нельзя было сдать в эксплуатацию, потому что подрядная организация, которая обновляла подъезды, не закончила проект", – добавил Гвоздиков.

Напомним, в 2020 году "Укравтодор" в рамках президентской программы "Большая стройка" построил и отремонтировал рекордное количество дорог – 4056 км. При этом ремонт 1 км дороги стал обходиться государству дешевле на 4,5 млн грн, а качество работ улучшилось.