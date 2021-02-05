Эксплейнер. Как рассчитать пенсионный сбор при регистрации авто

Для определения суммы понадобятся данные о стоимости автомобиля

Украинцы при первой регистрации легковых авто должны платить пенсионный сбор (официально – сбор на обязательное государственное пенсионное страхование).

Что нужно знать об этом сборе и как он рассчитывается, разъяснили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ). Сайт "Сегодня" выбрал главное.

Сбор платят и физические лица, и предприятия всех форм собственности.

Платить нужно, только если это первая регистрация авто.

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Размер сбора составляет 3-5% и зависит от стоимости самого автомобиля:

3% – если стоимость не больше 165 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января отчетного года. В 2021-м это – 374 550 грн.

4% – от 166 до 290 размеров прожиточного минимума. В 2021 году – 374 551 – 658 300 грн.

5% – более 290 размеров прожиточного минимума. То есть от 658 301 грн в 2021 году.

Видео: ПФУ

Стоимость автомобиля может определяться по таким документам (список не полный):

договор купли-продажи;

справка-счет торговой организации;

справка таможенной службы;

акт экспертной оценки стоимости автомобиля.

Напомним, за 2021 год прожиточный минимум вырастет на 9,3% для всех социально-демографических групп. В частности, общий показатель увеличится на 204 грн – с 2189 до 2393 грн.