Версія українською
$ 27,89
33,45

Эксплейнер. Как рассчитать пенсионный сбор при регистрации авто

5 февраля, 15:42

Ксения Капустинская

Для определения суммы понадобятся данные о стоимости автомобиля

Украинцы при первой регистрации легковых авто должны платить пенсионный сбор (официально – сбор на обязательное государственное пенсионное страхование).

Что нужно знать об этом сборе и как он рассчитывается, разъяснили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ). Сайт "Сегодня" выбрал главное.

Сбор платят и физические лица, и предприятия всех форм собственности.

Платить нужно, только если это первая регистрация авто.

Реклама

Читайте также: Кабмин изменил порядок регистрации и снятия автомобилей с учета (документ)

Размер сбора составляет 3-5% и зависит от стоимости самого автомобиля:

Видео: ПФУ

Стоимость автомобиля может определяться по таким документам (список не полный):

Напомним, за 2021 год прожиточный минимум вырастет на 9,3% для всех социально-демографических групп. В частности, общий показатель увеличится на 204 грн – с 2189 до 2393 грн.

Новости на эту же тему:
налоги авто регистрация автомобили пенсионный сбор легковые автомобили размер

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Свадебные фотографии советских знаменитостей
Прибывшая в Киев Ани Лорак показала отдавшую ее в интернат маму
"Где трусы?": скандальная Регина Тодоренко показала "голое" фото