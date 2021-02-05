Эксплейнер. Как рассчитать пенсионный сбор при регистрации авто

Украинцы при первой регистрации легковых авто должны платить пенсионный сбор (официально – сбор на обязательное государственное пенсионное страхование).
Что нужно знать об этом сборе и как он рассчитывается, разъяснили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ). Сайт "Сегодня" выбрал главное.
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- 3% – если стоимость не больше 165 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января отчетного года. В 2021-м это – 374 550 грн.
- 4% – от 166 до 290 размеров прожиточного минимума. В 2021 году – 374 551 – 658 300 грн.
- 5% – более 290 размеров прожиточного минимума. То есть от 658 301 грн в 2021 году.
Стоимость автомобиля может определяться по таким документам (список не полный):
- договор купли-продажи;
- справка-счет торговой организации;
- справка таможенной службы;
- акт экспертной оценки стоимости автомобиля.
Напомним, за 2021 год прожиточный минимум вырастет на 9,3% для всех социально-демографических групп. В частности, общий показатель увеличится на 204 грн – с 2189 до 2393 грн.
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