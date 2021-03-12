Экзотическая 70-миллионная страна заинтересовалась украинскими кормами для кур и свиней

70-миллионный Таиланд заинтересован в импорте украинских кормов. Об этом Государственную службу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей уведомило наше посольство в этой экзотической стране.
Как сообщает Госпродпотребслужба, для допуска товаров на свои рынки Министерство сельского хозяйства Таиланда должно оценить украинскую систему госконтроля производства животных белков и проинспектировать предприятия на соблюдение тайского законодательства и требований.
По оценкам, тайский пищевой рынок ежегодно растет на 2-3%, соответственно, растет потребность в кормовой продукции для домашних животных, прежде всего кур и свиней.
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Глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая рассказала:
"Что касается животного белка, данное направление сотрудничества очень перспективное, ведь Таиланд входит в четверку крупнейших экспортеров курятины в мире, причем ежегодно объемы экспорта растут, а с ними и потребность в импорте кормов и животных белков".
Напомним, Украина входит в пятерку главных мировых экспортеров курятины. Опережают нас только Бразилия, ЕС и Таиланд.
Также напомним, ранее мы провели масштабную проверка курятины на антибиотики и гормоны роста, чтобы выяснить где безопасно покупать.
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