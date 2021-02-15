Электрокары Tesla будут собирать в Индии: СМИ узнали о планах компании

Компания Илона Маска долго вела переговоры с индийскими властями

Американский производитель электромобилей Tesla собирается открыть завод по сборке электромобилей в Индии. Компания активно рассматривает возможность выпуска автомобилей в пригороде Бангалора (штат Карнатака). При этом Tesla уже зарегистрировала индийское подразделение.

Об этом сообщили агентства Blooomberg и Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По их данным, Tesla вела переговоры с местными властями в течение шести месяцев.

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Также компания планирует открыть в Индии R&D-центр и проводит комплексную проверку офисной недвижимости.

Ранее уже ходили слухи о планах Tesla открыть производство в Индии, но о возможном месте стало известно впервые.

К слову, первый завод Tesla за пределами США начали строить в 2019 году в Китае.

Напомним, на фоне подорожания акций Tesla Илон Маск стал самым богатым человеком в мире, а глава Amazon Джефф Безос подвинулся на второе место в рейтинге самых богатых людей планеты.