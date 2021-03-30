Электронный паспорт в приложении "Дія": как и где им пользоваться

Украина первой среди всех стран мира закрепила на уровне закона использование электронных паспортов наравне с бумажными. С 23 августа 2021 года каждая организация будет обязана принимать цифровые паспорта из приложения "Дія". Как теперь пользоваться электронным паспортом, сайту "Сегодня" рассказали в Министерстве цифровой трансформации.
Где можно пользоваться приложением
В идеале – везде. Украинцы могут предоставлять цифровые документы на почте, в банках, для получения административных и финансовых услуг и тому подобное.
В частности, с цифровыми паспортами уже можно удаленно открыть банковский счет в некоторых финучреждениях, а также путешествовать по Украине на поездах и самолетах. Интегрировались с "Дієй" уже 10 международных аэропортов Украины.
Как передать копию документа
- Откройте документ и нажмите на него, чтобы появилась обратная сторона с QR- или штрихкодами.
- Предоставьте штрихкод менеджеру для сканирования.
- Вы увидите оповещение о подтверждении запроса, подтвердите его.
- "Дія" сформирует цифровую копию паспорта с е-подписью и передаст в систему запрашивающего.
Копия одноразовая – приложение ее не сохраняет.
Как подтвердить личность
- Предъявите цифровой паспорт с фото в приложении "Дія".
Нажмите на него, чтобы увидеть QR- или штрихкоды.
- Коды можно считать сканером или планшетом.
При подтверждении личности персональные данные никуда не передаются.
Как проверить документы другого человека
Каждый может самостоятельно проверить подлинность цифрового документа. В приложении есть считыватель, которым можно просканировать QR-код другого пользователя "Дії":
- Нажмите на иконку считывателя в правом верхнем углу.
- Наведите камеру смартфона на QR – паспорт проверится автоматически.
- Приложение оповестит вас о результате проверки.
Убедитесь, что вы подключены к интернету, иначе коды для проверки не сгенерируются!
Напомним, также с 1 апреля можно будет изменить место регистрации онлайн. Сначала это смогут сделать жители больших городов, а к концу года такую возможность обещают всем украинцам. В первое время электронная прописка будет работать только для тех, кто имеет ID-карту.
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