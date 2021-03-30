Электронный паспорт в приложении "Дія": как и где им пользоваться

Украина первой среди всех стран мира закрепила на уровне закона использование электронных паспортов наравне с бумажными. С 23 августа 2021 года каждая организация будет обязана принимать цифровые паспорта из приложения "Дія". Как теперь пользоваться электронным паспортом, сайту "Сегодня" рассказали в Министерстве цифровой трансформации.

Где можно пользоваться приложением

В идеале – везде. Украинцы могут предоставлять цифровые документы на почте, в банках, для получения административных и финансовых услуг и тому подобное.

В частности, с цифровыми паспортами уже можно удаленно открыть банковский счет в некоторых финучреждениях, а также путешествовать по Украине на поездах и самолетах. Интегрировались с "Дієй" уже 10 международных аэропортов Украины.

Как передать копию документа

Откройте документ и нажмите на него, чтобы появилась обратная сторона с QR- или штрихкодами. Предоставьте штрихкод менеджеру для сканирования. Вы увидите оповещение о подтверждении запроса, подтвердите его. "Дія" сформирует цифровую копию паспорта с е-подписью и передаст в систему запрашивающего.

Копия одноразовая – приложение ее не сохраняет.

Как подтвердить личность

Предъявите цифровой паспорт с фото в приложении "Дія". Нажмите на него, чтобы увидеть QR- или штрихкоды. Реклама Коды можно считать сканером или планшетом.

При подтверждении личности персональные данные никуда не передаются.

Как проверить документы другого человека

Каждый может самостоятельно проверить подлинность цифрового документа. В приложении есть считыватель, которым можно просканировать QR-код другого пользователя "Дії":

Нажмите на иконку считывателя в правом верхнем углу. Наведите камеру смартфона на QR – паспорт проверится автоматически. Приложение оповестит вас о результате проверки.

Убедитесь, что вы подключены к интернету, иначе коды для проверки не сгенерируются!

Напомним, также с 1 апреля можно будет изменить место регистрации онлайн . Сначала это смогут сделать жители больших городов, а к концу года такую возможность обещают всем украинцам. В первое время электронная прописка будет работать только для тех, кто имеет ID-карту.