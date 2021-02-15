Еще один автогигант отказался от производства Apple Car

В японской компании не хотят менять свой подход к выпуску автомобилей

Автопроизводитель Nissan Motor не будет выпускать электромобили Apple Car. Компания Apple обращалась к автопроизводителю, но переговоры получились короткими и даже не дошли до высшего руководства. Об этом стало известно после того, как в Hyundai-Kia также сообщили о срыве переговоров с Apple.

Такими данными источников располагает Financial Times.

Уточняется, что Apple хотела, чтобы Nissan выпускал электромобили именно под брендом Apple. Это понизило бы роль автопроизводителя до поставщика оборудования.

Apple Car / Фото: gagadget.com

Аналитики считают, что Nissan, сотрудничающая с Renault и Mitsubishi Motors, была бы подходящим партнером для Apple. Японская компания является пионером в производстве электромобилей после выпуска Leaf в 2010 году.

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Помимо этого, у Nissan есть свободные производственные мощности в США после того, как компания начала фокусироваться на прибыльности, а не на объемах.

Но в самом Nissan заявляют, что не стали бы "менять способ производства автомобилей".

Напомним, несмотря на множество слухов, аналитики подсчитали, что Apple Car выпустят не раньше 2023-2025 года.

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