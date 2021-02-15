Еще один автогигант отказался от производства Apple Car

Автопроизводитель Nissan Motor не будет выпускать электромобили Apple Car. Компания Apple обращалась к автопроизводителю, но переговоры получились короткими и даже не дошли до высшего руководства. Об этом стало известно после того, как в Hyundai-Kia также сообщили о срыве переговоров с Apple.
Такими данными источников располагает Financial Times.
Уточняется, что Apple хотела, чтобы Nissan выпускал электромобили именно под брендом Apple. Это понизило бы роль автопроизводителя до поставщика оборудования.
Аналитики считают, что Nissan, сотрудничающая с Renault и Mitsubishi Motors, была бы подходящим партнером для Apple. Японская компания является пионером в производстве электромобилей после выпуска Leaf в 2010 году.
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Помимо этого, у Nissan есть свободные производственные мощности в США после того, как компания начала фокусироваться на прибыльности, а не на объемах.
Но в самом Nissan заявляют, что не стали бы "менять способ производства автомобилей".
Напомним, несмотря на множество слухов, аналитики подсчитали, что Apple Car выпустят не раньше 2023-2025 года.
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