Еще один программист из Украины стал долларовым миллиардером

Американская компания финансовых технологий Affirm, основателем и СЕО которой является 45-летний выходец из Украины Макс Левчин, вышла на биржу NASDAQ, специализирующуюся на акциях высокотехнологичных компаний, и была оценена в 23,6 млрд долларов. Доля самого Левчина составляет 2,7 млрд долларов.

Об этом управляющий партнер коммуникационной группы PlusOne Максим Саваневский пишет на своей странице в Facebook

Макс родился в Киеве, а в 16 лет с семьей переехал в США. Был соучредителем платежной системы PayPal и представителем "PayPal мафии" – неформального объединения бывших сотрудников и учредителей PayPal, которые впоследствии стали основателями и владельцами ряда крутых технологических компаний – Tesla Motors, LinkedIn, Palantir, SpaceX, YouTube, Yelp, Yammer и другие.

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Шесть членов этой группы – Питер Тиль, Илон Маск, Род Хоффман, Люк Носек, Кен Хауэр и Макс Левчин – стали миллиардерами.

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Напомним, ранее долларовым миллиардером стал другой айтишник из Украины – 44-летний Ян Кум, который вырос в Фастове под Киевом, в 1992 году эмигрировал в США, где стал соучредителем и CEO популярного мессенджера WhatsApp. Его состояние составляет 9,2 млрд долларов.