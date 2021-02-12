ФОПов нельзя будет брать на работу – Кабмин направил в Раду законопроект

Частные компании хотят заставить заключать с сотрудниками трудовые договора – это забота о правах или желание собрать больше налогов

Кабмин подал в Верховную Раду проект закона, который должен заставить работодателей оформлять трудовые отношения с наемными работниками "по-белому". В частности, он направлен на "борьбу" с таким видом трудоустройства, как оформление наемных работников физлицами-предпринимателями (ФЛП, укр. – ФОП). Но не только.

Этот документ "созревал" ровно два года. На сайте Минсоцполитики сообщается, что общественное обсуждение этого законопроекта началось 6 февраля 2019 года, а в парламенте он был зарегистрирован 9 февраля 2021 года (№5054). Первоначально он назывался более прямолинейно: "О внесении изменений… по усилению защиты прав работников и противодействию применению незадекларированного труда". В парламент он поступил с другим названием: "О внесении изменений… относительно определения понятия трудовых отношений и признаков их наличия".

В чем суть проблемы

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, сегодня часто работодатели "злоупотребляют правом на заключение гражданско-правовых договоров". Имеется в виду, что они заключают с наемными работниками не трудовой договор (работа по трудовой книжке), а заставляют регистрироваться физлицами-предпринимателями (укр. – ФОП) и заключают гражданско-правовые договора: договора подряда, договора об оказании услуг и т. д. Или вообще не заключают никаких договоров.

Такие отношения, с точки зрения закона, не рассматриваются как трудовые. Соответственно, работник не может претендовать на социальный пакет, как то оплата больничных, защита от немотивированного увольнения и т. д. А работодатель освобождает себя от уплаты зарплатных налогов. И, кроме того, может существенно "экономить" на других налогах.

"У нас есть целый ряд крупных компаний, которые образуют просто конгломераты физлиц-предпринимателей. Есть только корпоративная вывеска, бренд, а под этим брендом работают несколько десятков или даже несколько сотен ФЛП. Сейчас ФЛП могут иметь годовой оборот до 7 млн грн, не платя НДС. Соответственно, если в крупной компании работают 100 ФЛП, они могут сделать оборот 700 млн грн, который можно показать, уплатив только 5%. Не платя НДС, не платя налог на прибыль", – объясняет экономический эксперт Алексей Кущ.

Такие компании – "конгломераты ФЛП" существуют в сфере торговли, в сфере почтовых услуг, в ювелирном бизнесе, перечисляет эксперт.

Хотите пример – внимательно присмотритесь к чекам, которые вы получаете в некоторых магазинах, в том числе крупных торговых сетей. Во многих явно увидите не название торговой точки или фирмы-учредителя, а фамилию какого-то ФЛП.

Забота о работниках или о наполнении бюджета?

В законопроекте указано, что его цель – повысить социальную защищенность наемных работников. Однако экономисты уверяют: в правительстве явно рассчитывают и на увеличение налоговых поступлений после принятия этого закона. И даже на увеличение иностранных инвестиций.

"Чем плоха нынешняя ситуация? Во-первых, бюджет не получает денег. А во-вторых – и это, на мой взгляд, самое главное, – возникает асимметричность конкурентных условий и фискального давления. Кто выиграет конкурентную борьбу? Компания, которая платит налог в фонд оплаты труда в размере 41,5% (22% ЕСВ, 18% подоходного налога и 1,5% военного сбора) плюс 22% НДС, 18% налога на прибыль? Или компания, которая платит всех налогов 5%? Понятно, что конкурентную борьбу на рынке товаров выиграет вторая компания. Она же выиграет конкуренцию на рынке труда, потому что сможет за счет экономии налогов предложить более высокую зарплату", – говорит Алексей Кущ.

Может, это покажется странным, но с проблемой "хитрого" трудоустройства наемных работников экономисты связывают отсутствие крупных инвестиций в Украину.

"Иностранный инвестор не понимает, что такое единый налог 5%. И, попадая в условия асимметричной конкуренции и в асимметричные фискальные условия, понятно, что он не сможет конкурировать на нашем рынке, даже со своими новыми технологиями", – подчеркивает Алексей Кущ.

Ориентируемся на Европу

В развитых странах подобной практики не существует. Не используют "наработки" украинского бизнеса и международные компании, которые работают в Украине.

"В Европе не принято оформлять наемных работников как ФЛП. Среди международных компаний, которые работают в Украине, такой практики мы практически не наблюдаем. Украинский бизнес прибегает к попыткам минимизировать налоги, пытаясь стать более конкурентным на рынке. Предприятия, которые оформляют договора с физлицами-предпринимателями, не платят налогов с зарплаты, эта обязанность перекладывается на ФЛП. За счет этого они могут экономить. При таком подходе может страдать, конечно, и социальное обеспечение работников", – говорит территориальный директор кадровой компании "ANCOR Ukraine" Юрий Перч.

Что ждет айтишников?

Одним из вопросов, которые горячо обсуждались после первого представления законопроекта, был вопрос о форме трудоустройства работников сферы IT. Многие из них числятся именно ФЛП, и они посчитали этот законопроект попыткой уничтожить отрасль.

Юрий Перч считает, что сферы IT нововведения не сильно коснутся.

"В сфере IT в основном работа проектная. То есть появляется заказ, какой-то проект – программисты работают, нет проекта – ищут другого заказчика. Поэтому для сферы IT работа по гражданско-правовым договорам не является чем-то предосудительным", – говорит он.

Как будут "вычислять" нарушителей

В законопроекте сформулированы 7 признаков того, что отношения являются трудовыми и должны подкрепляться трудовым договором.

1. Человек выполняет работу по поручению и под контролем представителя работодателя.

2. Работа не предусматривает конкретных результатов за определенный период (в отличие от сдельной работы).

3. У сотрудника есть рабочее место, он подчиняется внутреннему трудовому распорядку компании, в которой работает.

4. Компания предоставляет работнику оборудование, сырье или т. п.

5. Сотруднику систематически выплачивается вознаграждение в денежной или натуральной форме (зарплата).

6. Работодатель устанавливает длительность рабочего времени и времени отдыха.

7. Работодатель возмещает работнику стоимость поездок и другие финансовые затраты, связанные с работой.

Предусмотрено, что трудовые отношения должны оформляться, если в наличии имеются минимум три признака из семи.

Эксперт: "Сначала надо снизить налогообложение труда"

Алексей Кущ считает, что идея борьбы с фиктивным трудоустройством – правильная, поскольку ликвидирует конкурентное неравенство: все вынуждены будут работать в одинаковых условиях.

Однако, по его мнению, прежде чем начинать борьбу с теневым рынком труда, следовало бы снизить налоговую нагрузку на зарплатный фонд.

"Я считаю, что сначала нужно было провести "фискальную революцию". То есть резко снизить налогообложение труда – процентов до 10 – и увеличить налогообложение капитала и активов богатых людей. А уже после этого можно менять требования и после определенного адаптационного периода вводить жесткий механизм контроля – начинать эту борьбу с ФЛП-конгломератами. Тогда бы это сработало. Все бы оказались в одинаковых условиях с точки зрения минимизации фонда оплаты труда, произошло бы существенное отбеливание фонда оплаты труда", – говорит он.

По информации экономиста, сейчас в Украине в тени находится около 60% фонда оплаты труда. Если снизить налоговую нагрузку, "тень" уменьшилась бы до 5-10 процентов.

"Мы бы получили белую структуру рынка труда, фонда оплаты труда. И можно было бы принять специальный закон о компаниях, которые создают группы плательщиков единого налога, конгломераты ФЛП. И там нужно было бы прописать все критерии, маяки, которые позволяют их выявлять, и механизмы контроля. Тогда бы это правильно сработало. А так этот законопроект будет воспринят обществом негативно, как очередной наезд на предпринимателей. То есть здравая идея может потонуть в лавине критических замечаний", – прогнозирует Алексей Кущ.

А еще в правительстве решили перевести трудовые книжки всех украинцев в электронную форму. Подробности в сюжете:

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