Есть коррупционная подоснова: Рябкин раскрыл детали теневой экономики в Украине

Доля таможенных платежей может составить около 45 миллиардов гривен в год

Украина может добрать в теневых секторах за три года еще 100 миллиардов таможенных платежей.

Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" заявил глава государственной таможенной службы Украины Павел Рябкин.

"Все таможенные правонарушения имеют в своей основе коррупционную подоснову. Это, как правило, правонарушение, которое происходит по сговору работника таможенной службы и представителя участника внешней экономической деятельности. И, к сожалению, это то явление, которое на таможне присутствует ежедневно в огромных масштабах", – сказал он.

В 2021 году за счет оптимизации с черного в белый легальный товарооборот доля таможенных платежей, перечисленных в Госбюджет Украины, может составить около 45 миллиардов гривен в год, а в течение трех лет дополнительные платежи будут составлять около 100 миллиардов гривен.

Ранее мы писали, что дефицит государственного бюджета Украины по итогам 2020 года стал самым большим за последние 10 лет, несмотря на то, что оказался на 30% меньше плана. По сравнению с 2019 годом дефицит вырос в 2,7 раза, до 217 млрд гривен.