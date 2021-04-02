Есть угроза техногенной катастрофы: Россия строит "Северный поток – 2" устаревшими судами

Из-за того, что крупные международные компании отказались строить "Северный поток – 2", России приходится вести работы на газопроводе с помощью устаревших судов. А это увеличивает риск техногенной катастрофы.

Об этом заявила Служба внешней разведки Украины.

"Использование технологически устаревших судов и оборудования <...> увеличивает вероятность возникновения техногенной катастрофы с экологическими последствиями регионального масштаба при любых пиковых нагрузках", – сообщили в разведке.

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По ее данным, Россия сейчас имеет в распоряжении такие суда:

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"Venie";

"Владислав Стрижов";

"Юрий Топчев";

"Vengery";

"Финвал";

"Errie";

"Катунь" – с 16 марта находится на ремонте в доке порта Мункебо в Дании. Судно, по данным разведки, имеет внешние повреждения не только корпуса, но и элементов управления.

"Умка" – технические характеристики судна не соответствует максимальным скоростям и нагрузкам.

Напомним, готовность газопровода "Северный поток – 2" достигла 95%. Осталось уложить 121 км (5%) от общей протяженности трубы.

Как известно, строительство газопровода было остановлено в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Но с декабря 2020 года строительство возобновилось. В итоге укладку газопровода ведут российские суда.

Уже в мае США могут объявить о новых санкциях в отношении газопровода "Северный поток – 2". Сейчас американские власти отслеживают, против кого следует вводить санкции за участие в проекте. Последний раз ограничения расширяли в конце февраля.

Украина продолжает выступать категорически против завершения российского проекта:

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