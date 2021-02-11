"Это самообман": кому не нужно рассчитывать на вторую пенсию по накопительной системе

Считать, что накопительная пенсионная система поможет нынешним пенсионерам – это самообман. Также второй уровень пенсионной системы не рассчитан на тех, кто выйдет на пенсию в ближайшие 10 лет.

Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью агентству УНИАН.

"Накопительная система – не для действующих пенсионеров. Мы должны их защитить и обеспечить им достойную выплату. Но говорить о том, что действующим пенсионерам или тем, кто должен выйти на пенсию в ближайшие 10 лет, может быть интересен накопительный элемент – это самообман", - сказал Марченко.

Он считает, что такой механизм должен интересовать наиболее активно сейчас экономическую категорию.

"Но ее часть, к сожалению, готова не платить ЕСВ, не понимает, зачем это нужно, и вообще не видит себя будущим пенсионером", – заявил Марченко.

Реклама

Напомним, сейчас в Украине действует первый уровень пенсионной системы – солидарный. То есть работающие украинцы обеспечивают пенсионеров. Второй уровень – накопительный – предусматривает, что каждый сам будет откладывать деньги на "вторую пенсию".

Но пенсионную реформу, которую предлагают в Украине, много критикуют. Единого мнения о том, пойдет это на пользу или же приведет Пенсионный фонд к окончательному банкротству, нет

Чиновники говорят об обеспеченной старости для украинцев. Но так ли все радужно на самом деле, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Видео: Сегодня

Также читайте, как бюджетно отпраздновать День святого Валентина, чтобы не прослыть "жлобом".