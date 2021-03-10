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Евро упал ниже психологической отметки, доллар растет: официальный курс

10 марта, 08:46

Ксения Капустинская

Национальный банк рассчитал стоимость украинской валюты к доллару и евро

На сегодня, 10 марта, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 27,74 грн;
1 евро – 32,97 грн;
10 российских рублей – 3,75 грн.

По сравнению со вчерашними значениями, доллар подорожал на три копейки после снижения курса на пять копеек в предыдущий банковский день. Впрочем, за неделю с 3 по 10 марта гривня укрепилась по отношению к американской валюте на 19 копеек.

Курс евро на 10 марта продолжил падение. Евровалюта упала в цене еще на 11 копеек и опустилась ниже психологической отметки в 33 гривни впервые с 28 сентября 2020 года.

Стоимость 10 российских рублей повысилась на три копейки.

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Официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

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Во вторник, 9 марта, доллар на межбанке подешевел на четыре копейки в покупке и на три – в продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 27,72/27,74 грн (покупка/продажа). Евровалюта упала в цене на восемь копеек в покупке и на семь – в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 32,99/33,01 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2021 расчеты сделаны, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс – не прогноз, его следует воспринимать исключительно как технический показатель.

МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне на период до 2025 года:

Аналитики Bank of America при этом считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл.

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Источник: Сегодня

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