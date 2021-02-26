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Евро в Украине подорожал до максимума за месяц, а доллар упал

26 февраля, 08:23

Ксения Капустинская

Национальный банк рассчитал стоимость украинской валюты к доллару и евро

На пятницу, 25 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 27,93 грн;
1 евро – 34,15 грн;
10 российских рублей – 3,78 грн.

По сравнению со вчерашними значениями доллар подешевел на две копейки после роста курса на три копейки в предыдущий банковский день. Но за неделю с 19 по 26 февраля официальная гривня все же ослабла по отношению к американской валюте на восемь копеек.

А вот евро 26 февраля стал существенно дороже. Курс вырос сразу на 22 копейки и оказался выше психологической отметки в 34 гривни впервые с 1 февраля.

Стоимость 10 российских рублей 26 февраля снизилась на копейку.

Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

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В четверг, 25 февраля, доллар на межбанке подешевел на шесть копеек в покупке и продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 27,89/27,91 грн (покупка/продажа). Евровалюта выросла в цене на 23 копейки в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 34,13/34,15 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2021 расчеты сделаны, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс – не прогноз, его следует воспринимать исключительно как технический показатель.

А МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне на период до 2025 года:

Аналитики Bank of America при этом считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл., а в первом квартале гривня может укрепиться и вовсе до 26-26,5 грн/долл.

А о том, где могут подсунуть фальшивые деньги и как обнаружить подделку, смотрите в сюжете "Сегодня":

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Источник: Сегодня

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