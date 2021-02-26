Евро в Украине подорожал до максимума за месяц, а доллар упал

На пятницу, 25 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 27,93 грн;

1 евро – 34,15 грн;

10 российских рублей – 3,78 грн.

По сравнению со вчерашними значениями доллар подешевел на две копейки после роста курса на три копейки в предыдущий банковский день. Но за неделю с 19 по 26 февраля официальная гривня все же ослабла по отношению к американской валюте на восемь копеек.

А вот евро 26 февраля стал существенно дороже. Курс вырос сразу на 22 копейки и оказался выше психологической отметки в 34 гривни впервые с 1 февраля.

Стоимость 10 российских рублей 26 февраля снизилась на копейку.

Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

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В четверг, 25 февраля, доллар на межбанке подешевел на шесть копеек в покупке и продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 27,89/27,91 грн (покупка/продажа). Евровалюта выросла в цене на 23 копейки в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 34,13/34,15 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2021 расчеты сделаны, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс – не прогноз, его следует воспринимать исключительно как технический показатель.

А МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне на период до 2025 года:

2021 год – 28,12 грн;

2022 год – 27,96 грн;

2023-2025 годы – 28,10 грн.

Аналитики Bank of America при этом считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл., а в первом квартале гривня может укрепиться и вовсе до 26-26,5 грн/долл.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

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