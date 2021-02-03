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Евро в Украине упал до минимума с ноября, доллар тестирует уровень 28 гривен

3 февраля, 16:28

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 4 февраля

На четверг, 4 февраля, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

03.0204.02Изменение
1 доллар США28,06 грн28,00 грн- 0,06
1 евро33,79 грн33,64 грн- 0,15

По сравнению со значениями 3 февраля доллар подешевел на шесть копеек после того, как практически не изменился в цене в предыдущий банковский день. Вслед за достижением психологической отметки в 28 гривен на межбанке, официальный курс упал до этого уровня впервые с середины января.

За неделю – с 28 января по 4 февраля – гривня окрепла по отношению к американской валюте уже на 17 копеек.

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Курс евро продолжил движение вниз. Евровалюта подешевела еще на 15 копеек после снижения курса на 21 копейку днем ранее. Евро опустился еще ниже отметки в 34 гривни. Так дешево евро не стоил с конца ноября 2020 года.

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К слову, украинские 200 гривен могут стать лучшей купюрой в мире:

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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