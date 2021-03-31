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Евро в Украине упал на сентябрьское "дно", доллар тоже подешевел

31 марта, 08:42

Ксения Капустинская

Национальный банк рассчитал стоимость украинской валюты к доллару и евро

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал на сегодня, 31 марта, такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 27,89 грн;
1 евро – 32,72 грн;
10 российских рублей – 3,67 грн.

По сравнению со вчерашними значениями, доллар подешевел на 8 копеек после того, как курс не менялся два банковских дня. Впрочем, за неделю с 24 по 31 марта гривня ослабла по отношению к американской валюте на 16 копеек. Эксперты в целом не исключают, что доллар может подскочить до 28 гривен.

Евро же снизился сразу на 25 копеек. Евровалюта опустилась заметно ниже психологической отметки в 33 гривни и оказалась на минимуме с начала сентября 2020 года, то есть за семь месяцев.

Стоимость 10 российских рублей 31 не изменилась.

Официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

Во вторник, 30 марта, доллар на межбанке подешевел на 10 копеек в покупке и продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 27,85/27,87 грн (покупка/продажа). Евровалюта подешевела на 27 копеек в покупке и на 33 – в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 32,63/32,66 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

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Прогнозы курса доллара

Опрошенные сайтом "Сегодня" аналитики единодушны: к лету-2021 доллар будет стоить около 28 грн.

В госбюджете-2021 расчеты сделаны, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс – не прогноз, его следует воспринимать исключительно как технический показатель.

МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне на период до 2025 года:

Аналитики Bank of America считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл. А вот аналитики S&P Global Ratings не так оптимистичны, их прогноз – 29,5 грн на конец 2021 года (среднегодовой курс не предоставлен).

А о том, где могут подсунуть фальшивые деньги и как обнаружить подделку, смотрите в сюжете "Сегодня":

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Источник: Сегодня

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