Европейский лоукостер отменил 70% рейсов из Украины

Ирландский лоукостер Ryanair приостанавливает полеты примерно по 70% маршрутам из Киева до февраля и частично – до конца марта. Из аэропорта "Борисполь" на постоянной основе будут совершаться рейсы только в Вену (Австрия), Берлин (Германия) и Валенсию (Испания). До начала летней навигации Ryanair не будет летать из Харькова и Херсона.

Об этом свидетельствует информация в системе бронирования авиакомпании.

С февраля Ryanair планирует возобновить рейсы из Киева в Краков, Познань (Польша), Пафос (Греция), Мадрид (Испания), Лондон и Манчестер (Великобритания). К концу марта будет действовать 26 маршрутов из "Борисполя".

Из Львова до 1 февраля остается один постоянный маршрут – в Лондон (Великобритания). С февраля будут возобновлены рейсы в Болонью (Италия).

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Из Одессы с февраля до весны будут осуществляться рейсы в Краков и Гданськ (Польша), а также Дюссельдорф (Германия).

Напомним, во второй половине сентября Ryanair уже отменял больше 70% полетов из Украины.

Кроме того, ранее Итальянское управления гражданской авиации (ENAC) пригрозило Ryanair приостановкой лицензий. Лоукостера обвинили в несоблюдении правил безопасности, связанных с пандемией коронавируса.