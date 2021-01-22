"Евросолидарность" требует запретить импорт электроэнергии из РФ и Беларуси

А также провести аудит и проверку деятельности ПАО "Центрэнерго"

Фракция "Европейская солидарность" потребовала от правительства запретить импорт электроэнергии из России и Беларуси и до 1 февраля отчитаться о планах синхронизации энергосистемы Украины со странами Европейского Союза.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление сопредседателя фракции Герасимова, пишет "Znaj.ua".

"Евросолидарность" настаивает на запрете импорта электроэнергии из Беларуси и из РФ. Правительство до 1 февраля должно отчитаться перед Верховной Радой о мерах, принятых с целью объединения электросетей Европейского Союза и Украины", – сообщил сопредседатель фракции.

Герасимов считает, что команда президента Владимира Зеленского "загнала украинцев в энергетический кризис посреди зимы, полностью провалив подготовку к отопительному сезону".

Герасимов подчеркнул, что такая ситуация с топливом произошла впервые за годы независимости.

Речь идет об отсутствии угля на складах государственных ТЭС "Центрэнерго".

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Также помимо запрета импорта электроэнергии из России и Беларуси, в "Евросолидарности" отметили, что Государственной аудиторской службе Украины необходимо провести аудит и проверку деятельности ПАО "Центрэнерго".

"Энергетический кризис и угроза энергетической независимости Украины – это не только приговор некомпетентности власти Зеленского, но и экзамен для парламента, который должен доказать способность защищать национальные интересы государства", - резюмировал Герасимов.

Напомним, с 3 января Украина начала импорт белорусской атомной электроэнергии. Поставки начали три компании, крупнейшая среди которых "Днепросталь-Энерго" Виктора Пинчука.

С начала месяца импортировано около 80 млн кВт·час на сумму свыше 100 млн грн.

Импорт электроэнергии из России и Беларуси осуществлялся с октября 2019 по март 2020 г. Тогда в целом было поставлено свыше 1 млрд кВт·часов. Только прямые убытки украинской энергосистемы от импорта, по оценкам экспертов, составили от 3 до 5 млрд грн.

Импорт также спровоцировал крупнейший за всю историю страны кризис на энергорынке и рекордные убытки государственных энергетических компаний.