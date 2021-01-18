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Фактического главу Samsung приговорили к тюрьме: история скандала

18 января, 11:26

Ксения Капустинская

Ли Чжэ Ен руководил корпорацией вместо недавно скончавшегося отца

Вице-президента компании Samsung Electronics и фактического руководителя Samsung Group Ли Чжэ Ена приговорили к тюремному заключению. Ли Чжэ Ен обвинялся во взяточничестве. Срок заключения, согласно решению суда, составит 2 года и 6 месяцев.

Об этом сообщает Reuters.

Ли Чжэ Ен. Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji

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Ли Чжэ Ен последние годы руководил Samsung Electronics вместо своего отца, Ли Гон Хи. Шесть лет назад Ли Гон Хи перенес сердечный приступ, он скончался в возрасте 78 лет в октябре 2020 года.

Интересно, что коррупционный скандал в Samsung был связан и с бывшим президентом Южной Кореи Пак Кын Хе. Ее близкая подруга Чхве Сун Силь, пользуясь дружбой с президентом, вымогала деньги у крупных корпораций, в частности у Samsung и Lotte. В конце 2016 года Пак Кын Хе объявили импичмент, а в апреле предъявили обвинения. Экс-президент получила 25 лет лишения свободы и штраф 17,8 млн долларов за разглашение гостайны, вымогательство, злоупотребление властью и получение взяток.

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