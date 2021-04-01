Фиксированная цена на газ осталась в прошлом. Сколько заплатим в апреле

Некоторые поставщики оставили мартовские тарифы, но так поступили не все

31 марта в Украине закончилось действие фиксированного тарифа на газ 6,99 грн за кубометр. То есть с сегодняшнего дня, 1 апреля, тарифы снова стали рыночным и могут начать расти, это было в конце прошлого года. Правда, пока что экономических предпосылок для этого нет – к лету газ дешевеет на мировых рынках, пишет сайт "Сегодня".

Газсбыты уже обнародовали тарифы для населения на апрель. Ряд компаний сохранили мартовскую цену, а девять трейдеров даже заявили цену ниже 6,99 грн за куб. м. В то же время более десяти компаний установили более высокие цены – от 7,6 до 8,85 грн за кубометр газа.

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Кроме того, чтобы защитить население от дальнейших скачков цен, в том числе будущей осенью, Кабмин и НКРЭКУ обязали поставщиков газа сформировать и предложить населению годовой тариф на газ. Его могут объявить уже в конце апреля, но действовать он начнет не раньше мая.

Коротко о том, что еще изменилось с 1 апреля – в нашем видео:

Видео: Сегодня