ФОПам в красных зонах карантина заплатят по 8000 гривен: что предложил Зеленский

Физлицам-предпринимателям (ФЛП, укр. – ФОП) и работникам предприятий, которые пострадают от карантина в красных зонах, государство выплатит по 8000 гривен. Денежные компенсации малому бизнесу вернут по поручению президента. Владимир Зеленский уже внес соответствующий законопроект № 5300 на рассмотрение парламента. Документ определен как неотложный.

В законопроекте указано, что:

Размер выплат составит 8000 гривен за счет госбюджета.

За счет местных бюджетов могут выплачиваться дополнительные суммы. Их установят непосредственно на местах.

Получатели должны находиться на учете в качестве плательщиков единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Местом регистрации получателей должен быть регион Украины, который отнесен к красной зоне карантина.

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"Государство готово выплатить ФОПам и работникам предприятий, пострадают в результате введенных карантинных ограничений в красных зонах, по 8000 гривен. Так же как это было зимой", – также заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Кабинета министров 24 марта.

Напомним, в связи с осенним карантином выходного дня помощь в размере 8000 гривен получили полмиллиона украинцев. Всего перечислили 3,64 млрд гривен.

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