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ФОПам в красных зонах карантина заплатят по 8000 гривен: что предложил Зеленский

24 марта, 14:35

Ксения Капустинская

Местные власти смогут присоединиться к поддержке бизнеса

Физлицам-предпринимателям (ФЛП, укр. – ФОП) и работникам предприятий, которые пострадают от карантина в красных зонах, государство выплатит по 8000 гривен. Денежные компенсации малому бизнесу вернут по поручению президента. Владимир Зеленский уже внес соответствующий законопроект № 5300 на рассмотрение парламента. Документ определен как неотложный.

В законопроекте указано, что:

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"Государство готово выплатить ФОПам и работникам предприятий, пострадают в результате введенных карантинных ограничений в красных зонах, по 8000 гривен. Так же как это было зимой", – также заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Кабинета министров 24 марта.

Напомним, в связи с осенним карантином выходного дня помощь в размере 8000 гривен получили полмиллиона украинцев. Всего перечислили 3,64 млрд гривен.

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