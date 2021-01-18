"Гарантированный покупатель" может не выполнять установку НКРЭКУ при выплате долгов, – юрист

Это, простым языком, – совет или в лучшем случае не обязывающее указание, говорит адвокат

Государственное предприятие "Гарантированный покупатель" может не выполнять полученную установку от Национальной комиссии по вопросам енргетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), которая пытается запретить выплату полной суммы долга перед предприятиями "зеленой" энергетики. Об этом в Facebook написал Владислав Соколовский, адвокат, управляющий партнер юридической компании "Соколовский и партнеры", пишет "Politeka".

Он напомнил, что НКРЭКУ выдала установку ГП "Гарантированный покупатель", в которой указано, что по меньшей мере 50% средств, полученных от ЧАО НЭК "Укрэнерго" "в рамках кредитов, предоставленных банками под гарантии государства, якобы нужно направлять на погашение задолженности перед ГП НАЭК "Энергоатом".

"Эта "установка", согласно ч. 5 ст. 14 закона о "НКРЭКУ", не является обязательной. Регулятор свои решения оформляет "постановлениями". Это простым языком – совет или в лучшем случае не обязывающее указание", - подчеркнул Соколовский.

Ранее нардеп Алексей Гончаренко заявил, что чиновники, которых привел к власти Владимир Зеленский в Нацкомиссию по вопросам энергетики и Кабинет министров, ищут пути для остановки выплат долгов "зеленой" генерации в сумме 9 млрд грн, что разрывает сотрудничество Украины с Европейским Союзом, финансовыми партнерами и другими иностранными организациями.

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При этом ЕБРР – один из крупнейших инвесторов в отрасль ВИЭ в Украины – выразил председателю НКРЭКУ беспокойство относительно невыполнения украинскими властями обязательств по выплате долгов перед "зеленой" генерацией и призвал НКРЭКУ использовать привлеченные у госбанков кредиты только на оплату "зеленой" энергии, иначе страна потеряет инвестиции банка и других инвесторов.

Напомним, правительство в декабре 2020 года утвердило государственные гарантии для госкомпании "Укрэнерго" на сумму 10,3 млрд грн с целью привлечения кредитов от трех государственных банков для выплаты долгов перед ГП "Гарантированный покупатель", а оно, соответственно, перед производителями "зеленой "энергии.

Инвесторы ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% "старого" долга (9 млрд грн) до конца 2020 года. В то же время НКРЭКУ решило утвердить постановление, которое запретит ГП "Гарантированный покупатель" погасить соответствующую задолженность. 16 декабря НКРЭКУ отправило "Гарантированному покупателю" руководство с рекомендацией перечислить минимум 50% средств от 10,3 млрд грн компании "Энергоатом".

По мнению ассоциаций ВИЭ, такое решение НКРЭКУ устранит единственный пока доступный сточник для погашения "старого" долга ГП "Гарантированный покупатель" перед производителями электрической энергии из ВИЭ и станет подтверждением полной несостоятельности Кабмина и НКРЭКУ выполнить условия и обязательства согласно меморандуму о взаимопонимании, подписанному ими в июне 2020 года.