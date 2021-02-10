Газ для тепловиков в Украине подорожал на 20%

Стоимость газа для производителей тепловой энергии в январе повышена на 20%, или 228,35 гривни. Теперь она установлена на уровне 7 331,45 гривни за тысячу кубометров без учета НДС и стоимости доставки.

Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза Украины".

При этом в "Нафтогазе" напомнили, что подписанный меморандум о тарифах на тепло и горячую воду предусматривает предоставление тепловикам отсрочки до 30 сентября платежа на сумму разницы между рыночной и фактической ценой газа.

То есть тариф для конечного потребителя не вырастет.

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До 1 мая Кабинет министров, "Нафтогаз" и Ассоциация городов Украины определят источники компенсаций для предприятий теплоснабжения. При этом уже решено, что средства будут брать не из местных бюджетов.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно мэр Киева Виталий Кличко уже заявлял, что в столице в этом отопительном сезоне точно не будут повышаться тарифы на отопление и горячую воду.

Также мы писали, что поставщики газа уже объявили новые цены для населения, причем сразу несколько газсбытов установили ценники ниже предельных. Читайте, какими будут платежки за февраль.

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