Эксплейнер. Газсбыты не обязаны продавать газ населению по 6,99 грн

Газоснабжающие компании не обязаны продавать газ населению по предельной цене 6,99 грн за кубометр. Если у газсбыта нет такой возможности, он может отказаться от поставок, а его клиенты перейдут к "поставщику последней надежды" ("Нафтогазу").

Это правило объяснил и.о. министра энергетики Юрий Витренко.

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При этом он не исключил, что газопоставщики все же найдут возможность продавать газ клиентам по 6,99 грн. Такое возможно, если газсбыты:

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закупали газ летом, когда он был гораздо дешевле;

имеют контракты с производителями, у которых себестоимость газа меньше 6,99 грн;

пойдут к "Нафтогазу", который будет продавать им газ дешевле.

К слову сейчас "Нафтогаз" обслуживает 9% бытовых клиентов в Украине. Еще в августе, когда запускали рынок газа, их было всего 2%.

Напомним, кроме установления предельной цены на газ, в Украине также снизили тарифы для 14 облгазов. В результате тариф на распределение газа (отдельная платежка) не превышает 1,79 грн за кубометр в месяц.

В Кабмине также объясняли, что появление предельной цены для населения не говорит об отказе Украины от развития рынка газа. В будущем Кабмин собирается сделать так, чтобы все газоснабжающие компании представили годовые тарифы для населения.

Тогда потребители смогут подписать годовой контракт и заранее понимать, сколько будут платить. В таком случае летом цена будет выше рыночной, а зимой – ниже, но при этом она будет предсказуемой, объяснял премьер-министр Денис Шмыгаль.

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