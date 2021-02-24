Газсбыты обновили цены для населения. Какими будут тарифы в марте

Кроме государственной газопоставляющей компании "Нафтогаз", которая установила тариф на газ для населения ниже предельного, газ дешевле 6,99 грн за кубометр в марте будут поставлять еще восемь газсбытов. Их тарифы составляют от 6,70 до 6,97 грн за кубометр (с НДС, без стоимости поставки).

Об этом свидетельствуют данные государственного портала "ГазПравда"

Самый дешевый газ в марте будет поставлять компания Megawatt – 6,70 грн за кубометр.

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По состоянию на утро 24 февраля большинство газоснабжающих компаний обнародовало свои цены на март. Они не превышают 6,99 грн за кубометр, ведь до конца марта правительство ввело предельную цену. Однако устанавливать тарифы ниже 6,99 грн не запрещено.

Газоснабжающие компании обязаны публиковать стоимость газа за 5 дней до начала месяца, если цена на следующий месяц будет отличаться от предыдущего.

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Ранее эксперты предупреждали, что при выборе поставщика газа нужно обращать внимание не только на тариф. Как принять разумное решение и какие документы нужно собрать, узнавайте из сюжета "Сегодня":