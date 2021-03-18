Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко выступит на экономическом форуме в Берлине

19 марта в Берлине состоится четвертый немецко-украинский экономический форум, где выступит генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко

Форум является важной площадкой для укрепления сотрудничества между Украиной и Германией, в частности, в энергетическом секторе. В августе 2020 года было подписано совместное межправительственное Заявление между Украиной и Германией о начале энергетического партнерства. В рамках форума будут обсуждаться, среди прочих вопросов, ключевые приоритеты энергетического партнерства, такие как интеграция энергетических рынков Украины в ЕNTSO-E, повышение уровня энергетической безопасности, декарбонизации экономики, обмен инновациями в энергетических технологиях и реализация совместных проектов в сферах развития "зеленой" энергетики, диджитализации энергетической инфраструктуры и создание современной энергетической системы.

Среди спикеров форума: канцлер Германии Ангела Меркель, президент Ассоциации торгово-промышленных палат Германии Эрик Швейцер, государственный секретарь Парламента в Федеральном министерстве экономики и энергетики, сопредседатель немецко-украинской группы высокого уровня по вопросам экономического сотрудничества Марко Вандервиц, государственный секретарь Федерального министерства экономики и энергетики Андреас Файхт.

Реклама

Среди делегатов украинского правительства: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, министр энергетики Украины Юрий Витренко, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

Участие ДТЭК в форуме является подтверждением европейского вектора развития компании и стремлением интегрировать европейские стандарты в украинский энергетический сектор.