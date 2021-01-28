Глава НКРЭКУ в парламенте оправдывает покупку тока из России, – нардеп

27 января комитет Рады по вопросам энергетики поддержал законопроект о запрете импорта тока из России и Беларуси

Руководитель Национального регулятора НКРЭКУ Валерий Тарасюк во время своего выступления в Верховной Раде 28 января оправдывал закупку российской электроэнергии, несмотря на 6-й год вооруженной агрессии России против Украины.

Об этом заявил народный депутат, член фракции "Европейская солидарность" Михаил Бондарь, сообщает "Главком".

"Дожили – руководитель национального регулятора с трибуны Верховной Рады Украины на шестой год войны с Россией оправдывает закупку российской электроэнергии. Стоит на трибуне парламента и на всю страну имеет наглость хвастаться, как хорошо покупать электричество у врага, в то время как украинские шахтеры не вовремя получают заработную плату", – отметил нардеп.

По словам Бондаря, глава национального регулятора заявил, что только "рассмотрит возможность" ограничения импорта, если Верховная Рада примет закон о его запрете.

"Более того, данный агент Москвы по фамилии Тарасюк почти прямым текстом заявил депутатам: "Вы, украинские депутаты, здесь можете принимать какие хотите законы о запрете импорта, а я, председатель НКРЭКУ, потом буду сам решать, что мне делать с импортом". Я шокирован таким капитулянтством и целенаправленным толканием Украины в объятия Путину", – прокомментировал Бондарь выступление главы регулятора.

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Выступление председателя НКРЭКУ транслировалось на официальном YouTube-канале Рады. В ответ на вопрос руководителя фракции "Голос" Ярослава Железняка, глава регулятора действительно отметил, что "на самом деле импорт себя оправдал в январе", и "в некоторой степени помог энергосистеме".

Напомним, Украина начала импорт электроэнергии с Белорусской АЭС в январе 2021 года. Благодаря этому Белорусская АЭС впервые смогла выйти на полную мощность. С начала года было закуплено почти 150 млн кВт·ч на сумму около 200 млн гривен.

На фоне критики импорта министры энергетики и иностранных дел Украины заявили о планах скорейшего отсоединения от энергосистем России и Беларуси, что сделает физически невозможным импорт тока из этих стран.

27 января комитет Верховной Рады по вопросам энергетики поддержал законопроект о запрете импорта тока из России и Беларуси.

В прошлый раз, с октября 2019 по март 2020, импорт тока из России и Беларуси стал причиной самого глубокого за годы независимости кризиса на энергорынке, который привел к простою угольных шахт и миллиардным убыткам в государственных энергетических компаниях.