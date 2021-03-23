Глава НКРЭКУ задекларировал новый Lexus

Глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк задекларировал покупку автомобиля Lexus ES 250 стоимостью 1,364192 млн грн. Об этом свидетельствует обновленная декларация главы НКРЭКУ, обнародованная на сайте Национального агентства по противодействию коррупции, пишет "Главком".



Автомобиль 2020 года выпуска был оплачен двумя траншами: сначала аванс 30% стоимости и оплата остатка суммы спустя несколько дней. Эти расходы были задекларированы 5-9 февраля, а непосредственно сам автомобиль – 22 февраля.



Согласно последней декларации Тарасюка, он владеет Lexus LS 460 L стоимостью 1,14 млн грн. Также Porsche Macan ценой в 1,24 млн грн записан на жену Викторию Крижановскую.



Отметим, что в конце декабря 2020 года члены НКРЭКУ приняли решение выплатить себе квартальную премию в размере 50% должностного оклада.



Напомним, Валерий Тарасюк возглавил НКРЭКУ в ноябре 2019 года.



В 2019 году, за несколько месяцев до назначения, Валерий Тарасюк выступил основным спонсором избирательной кампании Сергея Лещенко на досрочных выборах в Верховную Раду. По данным Нацагентства по противодействию коррупции, Тарасюк перевел на счета Лещенко 414 тыс. грн, что в 2 раза превышало годовую зарплату Тарасюка на его основном месте работы.

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