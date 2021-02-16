"Эта реформа уже застыла во времени последние 10 лет", – сказал Омелян

Итогом работы парламентской временной следственной комиссии (ВСК) по "Укрзализныце" должно стать принятие закона о железнодорожном транспорте и проведение реформирования железной дороги. Об этом заявил экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире телеканала "Украина 24", сообщает "Znaj.ua".

"Парламентарии, я считаю, по итогу работы ВСК, кроме обращения в правоохранительные органы, должны наконец в этом году проголосовать закон о железнодорожном транспорте. Потому что эта реформа уже застыла во времени последние 10 лет", – сказал Омелян.

По его словам, он также надеется, что в результате работы ВСК будет остановлена коррупция на "Укрзализныце" и введено прозрачное тарифообразование.

"Оптимистично надеюсь, что по итогу работы ВСК будут остановлены ключевые коррупционные схемы "Укрзализныци", будет введен справедливый прозрачный тариф по грузовым перевозкам и будут обеспечены условия для надлежащего функционирования пассажирского сегмента компании", - сказал Омелян.

Реклама

Напомним, 27 января в Верховной Раде образовали временную следственную комиссию по вопросам проверки и оценки состояния АО "Украинская железная дорога". Председателем ВСК избрана народный депутат Юлия Гришина (фракция партии "Слуга народа"). В состав ВСК вошли 13 народных депутатов, срок ее деятельности – один год.

Ранее народный депутат, заместитель главы парламентского комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко заявил, что для проведения полномасштабной реформы "Укрзализныце" в соответствии с европейскими стандартами парламент должен принять профильный закон.

В то же время народный депутат Оксана Савчук заявила, что без поддержки со стороны государства провести комплексное реформирование "Укрзализныци" нереально.