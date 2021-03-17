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Главу правления "Укрзализныци" досрочно уволили

17 марта, 13:39

Ксения Капустинская

Кабмин назначил исполняющего обязанности

Кабинет министров Украине согласовал досрочное прекращение полномочий председателя правления "Укрзализныци" (УЗ) Владимира Жмака.

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Исполнение обязанностей председателя правления УЗ возложено на Ивана Юрика.

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