Год карантина пережили не все ФОПы: какие сферы пострадали больше всего

За год карантина в Украине наибольшее количество физлиц-предпринимателей (ФЛП, укр. ФОП) закрылось в таких сферах:

складское хозяйство (10 928 ФЛП, -10,44%);

оптовая торговля (5 668, -4,95%);

сфера радио и телевидения (2 689, -13,15%).

Об этом свидетельствуют данные платформы Опендатабот.

Наибольшее количество ФОПов открылось за время карантина в сферах:

компьютерное программирование (30 025, +20,1%);

информационные услуги (6 338, +18,71);

предоставления других индивидуальных услуг (5 438, +6,15%).

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А вот самую большую динамику роста показали ФОПы из сферы почтовой и курьерской деятельности – их за год стало больше в,4,5 раза (всего – 2 750).

К слову, по данным аналитиков, кафе и рестораны уже вернулись к показателям денежных оборотов начала 2020 года. За год только 612 предпринимателей в сфере общественного питания прекратили существование – это 1% от общего количества.

Напомним, жесткий карантин заставил многие предприятия перевести сотрудников на удаленную работу. И когда ограничения ослабили, далеко не все вернулись в офисы. Под новый формат работы, который до сих пор широко не использовался, пришлось адаптировать законодательство.

Правда, на это ушел почти год: закон был принят только в феврале 2021-го. Как украинцы оценивают удаленку, узнавайте из сюжета "Сегодня":