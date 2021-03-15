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Год карантина пережили не все ФОПы: какие сферы пострадали больше всего

15 марта, 13:16

Ксения Капустинская

Некоторым предпринимателям ограничения даже помогли развить бизнес

За год карантина в Украине наибольшее количество физлиц-предпринимателей (ФЛП, укр. ФОП) закрылось в таких сферах:

Об этом свидетельствуют данные платформы Опендатабот.

Наибольшее количество ФОПов открылось за время карантина в сферах:

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А вот самую большую динамику роста показали ФОПы из сферы почтовой и курьерской деятельности – их за год стало больше в,4,5 раза (всего – 2 750).

К слову, по данным аналитиков, кафе и рестораны уже вернулись к показателям денежных оборотов начала 2020 года. За год только 612 предпринимателей в сфере общественного питания прекратили существование – это 1% от общего количества.

Напомним, жесткий карантин заставил многие предприятия перевести сотрудников на удаленную работу. И когда ограничения ослабили, далеко не все вернулись в офисы. Под новый формат работы, который до сих пор широко не использовался, пришлось адаптировать законодательство.

Правда, на это ушел почти год: закон был принят только в феврале 2021-го. Как украинцы оценивают удаленку, узнавайте из сюжета "Сегодня":

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