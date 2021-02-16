Google грозится закрыть свой поиск в Австралии. Что происходит?

Закон, из-за которого появился ультиматум, стал еще ближе к принятию

В Австралии серьезно настроены принять законопроект, который заставит техногигантов Alphabet (Google) и Facebook платить издателям и вещателям за контент СМИ, который отображается в поисковиках. Из-за этого Google грозится вообще закрыть свой поиск в Австралии.

Как сообщили источники Reuters, австралийская оппозиция в парламенте уже согласилась поддержать документ, против которого выступает Google.

Это резко увеличивает шансы на принятие закона, ведь правящая Либеральная партия премьер-министра Скотта Моррисона не имеет большинства в верхней палате страны. Ожидается, что законопроект будет внесен в парламент уже на этой неделе.

Что еще известно?

Австралийская медиа-компания Seven West Media уже заключила лицензионное соглашение с Google. Это значит, что действие нового закона не будет распространяться на контент ее производства.

А вот компании-конкуренты News Corp и Nine Entertainment не смогли прийти к соглашению с Google. Вместо этого они поддержали закон. То есть плату за их контент для поисковика будет назначать независимый арбитр.

Google и Facebook, несмотря на ультиматум поисковика, продолжают переговоры с австралийскими властями. Google, например, попросил внести в документ ряд изменений. В компании уверяют, что они касаются новой платформы Showcase, а не результатов поиска.

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Зачем вообще нужен этот закон?

Главный аргумент сторонников закона таков: цифровые платформы получают новых пользователей, когда те приходят искать новостной контент. А потому издания должны получать отчисления от техкомпаний, которые, по сути, являются монополистами в сфере поиска контента.

Эти отчисления укрепили бы индустрию СМИ, которая несет огромные потери из-за бесплатного цифрового контента, считают австралийские власти. По данным правительства, с 2005 года печатные издания Австралии лишились 75% дохода от рекламы. А с каждых 100 австралийских долларов, потраченных на цифровую рекламу, 81 уходит Google и Facebook, подсчитали ранее в BBC.

Австралийские депутаты также отмечают, что в Google на новости приходится всего 12,5% поисковых запросов, и поэтому угрозы Google звучат "непропорционально агрессивно".

Если закон заработает в Австралии, это по мнению аналитиков, может перевернуть существующую систему работы по всему миру. Последствия уже проявляются. Например, в январе-2021 группа лоббистов французских издателей договорились с Google о системе авторских прав для технической фирмы, чтобы платить издателям новостей за контент в интернете.

Австралия – не единственная страна, где у техногигантов возникают проблемы из-за монополизма в той или иной сфере. Например, ранее турецкий антимонопольный регулятор наложил на Google 25,6 млн долларов штрафа. Компанию признали виновной в "злоупотреблении своим доминирующим положением на общем рынке поисковых систем".

А в США штрафовали Facebook на 5 млрд долларов за сбор конфиденциальных данных пользователей.