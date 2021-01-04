Госказначейство начало 2021 год с рекордной суммой на счету

Минфин обещает, что все расходы профинансируют в полном объеме

По состоянию на 1 января 2021 года на счетах Государственной казначейской службы Украины скопилось 70,7 млрд гривен.

Об этом Министерство финансов сообщает на своей странице в Facebook.

Как уверяет финансовое ведомство, сумма стала рекордной за последние 10 лет. На Едином казначейском счете находится 12 млрд гривен в национальной валюте, 58,7 млрд гривен – в иностранной.

В Минфине заявили, что можно быть уверенными в завтрашнем дне, поскольку государство гарантирует, что все необходимые расходы будут профинансированы в полном объеме.

Реклама

Напомним, накануне нового года Минфин на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа привлек в государственный бюджет рекордные 51,4 млрд грн. Важно, что 32,5 млрд грн привлечено благодаря размещению "коротких" долговых инструментов – от 3 до 10 месяцев обращения. Поэтому погашать эти займы правительство будет уже в 2021 году начиная с марта.

Также напомним, что по состоянию на 1 июля остатки средств на Едином казначейском счете составляли 75,7 млрд грн, что больше нынешней суммы на ЕКС.

Сайт "Сегодня" рассказывал, что при определенных условиях вкладывать деньги в ОВГЗ выгоднее, чем в депозиты. Однако кризис не обошел и данный рынок.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Инвесторы избавляются от ОВГЗ: выгодно ли сегодня покупать гособлигации".