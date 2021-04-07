Повлияли на эти показатели кадровые ротации, которые произошли в последнее время

Гостаможслужба Украины успешно стартовала в 2021 году, исполнив в январе-марте план поступлений на 108% и перечислив в госбюджет 98,5 млрд грн (при запланированных 91,6 млрд грн).

Повлияли ли на эти показатели кадровые ротации, которые произошли в последнее время, пока сказать трудно. Однако, как отмечал в феврале этого года министр финансов Сергей Марченко, недовольство работой бывшего руководства было связано с невыполнением требований бюджетных показателей. Также остро стоит вопрос реформирования, в первую очередь с целью преодоления коррупции на таможне.

Напомним, что за последние почти два года сменились пять руководителей ДМС. Сейчас ее возглавляет Павел Рябикин, который ранее занимал должность генерального директора Международного аэропорта "Борисполь" и имеет опыт административной и парламентской работы. Кроме того, в январе 2021 Кабинет министров Украины назначил заместителей главы Государственной таможенной службы Украины, в том числе назначен Бережнюк Иван – первым заместителем председателя Гостаможслужбы; Черкасский Руслан – заместителем председателя Гостаможслужбы; Звягинцев Сергей – заместителем председателя Гостаможслужбы.

Перед новым руководством Гостаможслужбы стоит немало сложных задач, в том числе обновление инфраструктуры, на которое сегодня не хватает средств. Как отметил глава ведомства, повысить эффективность возможно только путем интенсификации работы с переходом на ИТ-продукты. В таком случае, если необходимые средства будут найдены в течение трех лет, в бюджет можно будет привлечь 100 млрд грн.

О необходимости ускорения реформирования таможни заявлял и президент Владимир Зеленский на совещании с главой Гостаможслужбы Павлом Рябикиным, который в свою очередь сообщил, что реформа предусматривает переход на новейшие технологии и диджитализацию, упрощение и гармонизацию таможенных процедур, ставок пошлин с европейским законодательством, обучение и тестирование персонала, улучшение материально-технической базы и т. д.

Вместе с тем не следует считать, что фискальная функция – центральная для таможенных органов, ведь это масштабная сфера государственного регулирования, важным элементом которой является безопасность государственной границы.

Надеемся, что последние шаги к повышению эффективности государственного управления таможенным делом и формирования государственной таможенной политики, в контексте чего произошло очередное реформирование кадрового состава таможенной службы, позволят реально обеспечить безопасность и защиту таможенных интересов Украины.