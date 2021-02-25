Государственные шахты должны продавать уголь по цене импортного паритета, – эксперт

Сейчас разница между ценой продажи угля госшахтами и реальной себестоимостью покрывается из госбюджета

Министерство энергетики потеряло связь с реальностью, если заставляет государственные шахты продавать уголь по 1650 грн/т при рыночных ценах в 2000 грн/т. Об этом заявил председатель Первой энергетической ассоциации Украины Василий Котко, пишет "Obozrevatel".

"Цены государственных шахт диктуются Минэнерго. Экономической логики, как и во многих решениях наших государственных органов, к сожалению, в этом нет никакой", – сообщил Котко.

Эксперт отметил, что государственные предприятия должны продавать свою продукцию по рыночным ценам, индикативом для которых могут служить индексы API2 в порту Роттердам.

"Какие цены на бирже Роттердама, такие должны быть цены и у нас в Украине. В условиях дефицитности цены должны определяться импортом", – добавил эксперт.

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Ранее сообщалось, что себестоимость добычи угля на государственных шахтах составляет около 4200 грн/т.

Разница между ценой продажи угля государственными шахтами и реальной себестоимостью покрывается за счет прямых дотаций из государственного бюджета.

Задержки или недостаток дотаций приводит к возникновению задолженности по заработной плате и долгам за электроэнергию.

Напомним, законом о государственном бюджете на 2021 год предусмотрено 3,2 млрд грн на дотации государственным шахтам. В 2020 году было предусмотрено 3,6 млрд грн, но в течение года расходы выросли до 5 млрд грн.