Гривня держит курс на укрепление. Покупать или продавать доллары?

Несмотря на небольшое падение курса, в начале следующей недели – с 15 по 18 января – гривня будет укрепляться к доллару и евро. Диапазон наличного курса доллара составит 27,4-27,9 грн, а евро – 33,42-33,9 грн. Но быстро заработать на дешевой валюте у рядовых украинцев пока не получится.

Об этом сайту "Сегодня" рассказал аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орыщак.

Причины такой оптимистичной динамики:

низкий спрос на инвалюту;

готовность НБУ при необходимости выкупать валютные излишки;

отсутствие внешнего экономического давления в частности как на Украину, так и на другие развивающиеся страны.

"Причины для низкого спроса на доллары и евро кроются как в низкой бизнес-активности, так и в отсутствии денежных поступлений у населения. Продажи валютных накоплений более популярны, так как население проедает свою "подушку безопасности", не имея возможности накапливать денежные средства и пополнять депозитные счета", – добавляет эксперт.

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Так покупать или продавать валюту?

Для простых граждан прогноз не такой радужный. Орыщак считает, что выгодных и "правильных" цен для конвертации гривни пока не будет. Это связано именно со стабильностью курса гривни – он не способствует такого рода спекуляциям.

А вот в среднесрочной перспективе доллары лучше покупать, советует эксперт:

"Если говорить о среднесрочных накоплениях, при наличии незадействованных гривен – то лучше их конвертировать в доллары. Если есть планы по тратам в евро в перспективе года, то более правильным будет формировать накопления в евро".

Перспектива падения гривни к 30 грн/долл. и 37 грн/евро все же присутствует. Но это возможно лишь при появлении негативных комментариев о сотрудничестве Украины с МВФ и другими внешними кредиторами.

Впрочем, пока что министр финансов Сергей Марченко уверяет, что переговоры Украины и МВФ проходят плодотворно. Стороны обсуждают 4 главных вопроса, сотрудничество продолжается, и Киев ждет решения о втором транше.

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Ранее председатель Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко отмечал, что в 2021 году Украина ждет от МВФ три транша на общую сумму 2,2 млрд долларов.